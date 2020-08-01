Московскому депутату Юлии Галяминой предъявили обвинение о неоднократном нарушении правил проведения митингов

Московскому муниципальному депутату Юлии Галяминой предъявили обвинение о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Об этом сообщил «МБХ медиа» ее пресс-секретарь Николай Касьян. По его словам, Галямина все еще находится в Следственном комитете, допрос еще не закончен. До этого вечером у нее на даче прошел обыск. Следователи изъяли телефоны. О возбуждении уголовного дела в отношении Галяминой стало известно накануне утром. В СК утверждают, что она в начале июля разместила в соцсетях призывы участвовать в акции против поправок к Конституцию 15 июля, на которой были задержаны более 140 человек.
2020-08-01T01:07:45+03:00
2020-08-01T01:07:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2685317-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 01 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)