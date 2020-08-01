В Москве за сутки умерли еще 13 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв заболевания в столице достигло 4473, сообщает оперативный штаб. За день в городе выявили 695 новых случаев COVID-19, что стало максимальным суточным приростом за июль. Всего с начала пандемии в Москве заразились свыше 241 тысячи человек.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости, однако ниже показатели вряд ли опустятся. Это связано с тем, по его словам, что в столице «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов».