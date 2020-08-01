Москву сегодня ждёт новый этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса

Столичные кинотеатры, театры и концертные залы снова заработают. Правда в отношении них действует ряд ограничений. Работу разрешили возобновить только развлекательным объектам, в которых не более трёх тысяч мест. При этом зрительный зал должен быть заполнен не более чем наполовину. До 50 процентов зрителей сможет разместиться на трибунах во время спортивных мероприятий. До этого разрешалось только 10 процентов. Кроме того по словам мэра Сергея Собянина возобновят работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но при условии проведения занятий только на открытом воздухе. Напомню, после начала эпидемии коронавируса в России столичные власти в марте сначала запретили массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек, а затем — собрания в помещениях более 50-ти человек. Вслед за этими мерами были закрыты кинотеатры, отменены или перенесены спектакли и концерты.

Число новых зараженных коронавирусом в Москве, по мнению мэра Собянина, вряд ли снизится в ближайшее время. В столице накануне выявили почти 700 новых случаев, умерли еще 14 человек. С начала пандемии в столице скончались от коронавируса почти 4 с половиной тысячи, более 240-ка тысяч заразились.