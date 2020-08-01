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00:05, 01 августа 2020

Россия впервые после начала пандемии возобновляет международное авиасообщение

Список открытых направлений пока ограничен — это Турция, Танзания и Великобритания.

Первые рейсы будут выполняться из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону — билеты уже раскуплены. По турецкому направлению сегодня можно вылететь в Анкару и Стамбул. А с 10 августа – в Бодрум, Даламан, и Анталью. Из-за ажиотажа турецкие отели подняли цены на 10%. Справка с отрицательным тестом на коронавирус россиянам не нужна, в аэропорту сдавать пробы тоже не придется. В полете необходимо заполнить подробную анкету, по прилете измерят температуру, при подозрении сделают бесплатный тест. Великобритания для отдыха пока подойдет вряд ли – всем вне зависимости от результата теста на вирус нужно за свой счет провести две недели на карантине. В Танзании доступен только архипелаг Занзибар, там достаточно демократичные требования пребывания, впрочем, стоимость перелета несоизмеримо выше, нежели в Турцию.

В настоящее время переговоры о возобновлении авиасообщения ведутся с тремя десятками стран.



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