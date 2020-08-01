Муниципальному депутату Юлии Галяминой предъявлено обвинение по так называемой «дадинской статье»

Поводом называли призыв выйти на акцию против поправок к Конституции, которая проходила на Пушкинской площади 15 июля. Сегодня силовики провели обыск на даче депутата.

Статья о неоднократном нарушении правил проведения митингов подвергалась критике, в том числе и Верховным судом – на это обратил внимание член СПЧ Николай Сванидзе.

Сванидзе высказал мнение, что система может сделать шаг назад к смягчению в том случае, если дело имеет большой резонанс.

Накануне вечером после обыска у Галяминой у метро «Тимирязевская» начались пикеты в ее поддержку.