Апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву

Он был приговорен к высшей мере наказания по обвинению в организации теракта на Бостонском марафоне. О решении суда сообщает агентство Рейтер.

Два взрыва прогремели неподалеку от финишной черты марафона в апреле 2013 года. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней при попытке задержания Тамерлан Царнаев был застрелен, Джохара арестовали.

Защита обжаловала смертный приговор, настаивая на том, что коллегия присяжных состояла из жителей Бостона, которые не могли быть полностью объективны так как речь шла об их городе.