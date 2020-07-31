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23:02, 31 июля 2020

Задержанные в Белоруссии россияне, по версии следствия, не собирались лететь в Стамбул

Билеты были приобретены, чтобы обеспечить себе алиби – об этом в интервью телеканалу «ОНТ» сказал руководитель следственной группы Александр Агафонов. Агафонов отметил, что следствие не может разгласить всю имеющуюся у него информацию.

В Москве утверждают, что задержанные 33 россиянина это сотрудники частного охранного предприятия, которые добирались в Стамбул транзитом через Белоруссию, но опоздали на самолет. Минск обещал допустить российских дипломатов к соотечественникам, которых местные спецслужбы называют членами ЧВК «Вагнера», до конца суток.

Киев подозревает 28 человек в участии в террористической организации и считает, что 9 из них являются гражданами Украины. Он намерен требовать выдачи наемников



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