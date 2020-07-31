Роспотребнадзор рекомендовал допускать иностранных студентов к занятиям в вузах только после двухнедельной изоляции

Измерять температуру находящимся в здании учащимся и преподавателям следует не менее двух раз в день – об этом говорится на сайте ведомства.

Кроме того, сегодня стало известно, что в новом учебном году ношение масок в российских вузах станет обязательным. Пресс-служба Министерства образования и науки уточняет, что это требование не будет распространяться на студентов и сотрудников с подтвержденным наличием антител к коронавирусу.