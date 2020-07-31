Новый глава Хабаровского края ответил на расследование ФБК о дорогой недвижимости его родителей

Михаил Дегтярев интервью местному телеканалу «Губерния» назвал цифры, которые привел Алексей Навальный «высосанными из пальца».

Накануне ФБК нашел у семьи Дегтярева недвижимость на сумму более 100 миллионов рублей. Как утверждает Навальный, представитель ЛДПР получил вознаграждение за участие в выборах столичного мэра.