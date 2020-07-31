Белорусские следователи допросили задержанных наемников, которых местные спецслужбы называют членами ЧВК «Вагнера»

В свою очередь Украина требует их выдачи.

Задержанные в Белоруссии граждане России не собирались лететь в Стамбул, хотя у них были авиабилеты, так они готовили себе алиби. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов, передает агентство ТАСС. По его словам, действовали фигуранты дела организованно, и управлялись по военным стандартам. В мессенджере WhatsApp их сообщество было обозначено как группа 1.ru, целью ее создания значилось управления личным составом, заключил Агафонов. Он подчеркнул, что показания задержанных не последовательны и противоречивы. Из них удалось узнать, что 11 человек планировали лететь в Венесуэлу, 15 хотели отправиться в Турцию, двое — на Кубу, один — в Сирию. Кроме того, есть фигурант, которые вообще не знал куда летит, а трое показания давать отказались. Всех их требует выдать Киев, поскольку подозревает 28 человек в участии в террористической организации и считает, что 9 из них — граждане Украины.

В ближайшее время к задержанным должны допустить российских дипломатов.

В законодательствах Белоруссии, России и Украины нет положений о наемничестве и частных военных компаний, — напомнил корреспондент агентства Униан в Москве Роман Цымбалюк. Вопрос о выдаче задержанных будет зависеть от поведения президента Белоруссии, — считает Цымбалюк.