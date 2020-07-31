Российский МИД выразил возмущение из-за осквернения памятника советскому военачальнику Рокоссовскому в Польше

Российский МИД выразил возмущение из-за осквернения памятника советскому военачальнику Константину Рокоссовскому в Польше. Об этом говорится в распространенном комментарии Департамента информации печати внешнеполитического ведомства. Скульптура, установленная у кладбища Красной армии в городе Легниц, пропала в ночь на четверг. Днем ее обнаружили на поле без головы. Польское министерство иностранных дел, в свою очередь, также осудило акт вандализма. Дипломаты отметили, что в дело вмешалась полиция. Сейчас ведется разбирательство.