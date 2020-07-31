Сотрудников Росгвардии обязали представляться гражданам

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, опубликованном на портале правовой информации, росгвардейцы должны называть гражданам, к которым обращаются, свои должность, звание и фамилию, и предъявлять служебное удостоверение по требованию. Кроме того, они должны назвать причину и цель обращения. Как ранее пояснили в пресс-службе ведомства, хотя закон не обязывал росгвардейцев это делать, руководство и до этого рекомендовало сотрудникам сообщать имя, звание и место службы.