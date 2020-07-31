В Крыму задержали организатора перевозки в рамках дела о ДТП с девятью погибшими

Следствие будет просить о его аресте. Об этом говорится на сайте ведомства. Авария произошла сегодня на трассе «Таврида». По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в попутный грузовик. Возбуждено два уголовных дела.