Дональд Трамп пообещал, что американские войска вскоре покинут Афганистан

Президент США заявил об этом на мероприятии в Белом доме, — сообщает агентство ТАСС. Накануне госсекретарь Майк Помпео говорил, что Вашингтон намерен окончательно вывести контингент в мае следующего года в рамках договоренности, заключенной ранее с талибами. Представители радикального движения, в свою очередь, гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзникам.

Вашингтон начал операцию в Афганистане еще в 2001 году. К настоящему времени там находится чуть меньше 9 тысяч американских военнослужащих.