Журналист Дэвид Френкель обжалует отказ в возбуждении дела из-за сломанной руки

Корреспондент «Медиазоны» сказал газете «Коммерсантъ», что об окончании проверки его еще не извещали, но он, в любом случае, намерен подать апелляцию.

Ранее сайт Znak.com написал, что в ведомстве не нашли оснований для возбуждения дела. Инцидент произошел в конце июня, когда корреспондента «Медиазоны» пытались вытолкать с одного из избирательных участков в Санкт-Петербурге. Журналист приехал туда во время конфликта: руководство УИК отказалось показать независимым членам комиссии часть документации. Один из сотрудников полиции толкнул Френкеля и сломал ему руку, журналиста госпитализировали.