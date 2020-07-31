Издатель Евгений Лебедев может получить место в британском парламенте

Владелец ряда крупных англоязычных изданий, по сведению Би-би-си, получит пэрство – он попал в соответствующий список из 36 человек.

Лебедев – сын акционера российской «Новой газеты» и бывшего сотрудника Службы внешней разведки. Большую часть жизни издатель провел в Британии, является гражданином этой страны и состоит в хороших отношениях с премьером Борисом Джонсоном. Местная пресса не так давно обсуждала Лебедева и его отца в связи с долгожданным докладом о влиянии России на британские выборы. Имена олигархов, которые якобы пытались влиять на внутреннюю политику, не назывались, но СМИ считают, что речь может идти, в том числе, о семье Лебедевых.