Украина потребует выдачи наемников, задержанных в Белоруссии

Речь идет о 33 россиянах, которых местные спецслужбы называют членами ЧВК «Вагнера». Киев подозревает 28 человек в участии в террористической организации и считает, что 9 из них являются гражданами Украины. В Москве утверждают, что задержанные сотрудники частного охранного предприятия, которые добирались в Стамбул транзитом через Белоруссию, но опоздали на самолет. Минск пообещал допустить российских дипломатов к соотечественникам до конца суток.