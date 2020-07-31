Украина потребует выдачи наемников, задержанных в Белоруссии

Речь идет о 33 россиянах, которых местные спецслужбы называют членами ЧВК «Вагнера». Киев подозревает 28 человек в участии в террористической организации и считает, что 9 из них являются гражданами Украины. В Москве утверждают, что задержанные сотрудники частного охранного предприятия, которые добирались в Стамбул транзитом через Белоруссию, но опоздали на самолет. Минск пообещал допустить российских дипломатов к соотечественникам до конца суток.
2020-07-31T21:02:38+03:00
2020-07-31T21:02:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 31 июля 2020
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