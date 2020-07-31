Главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран покидает пост

Генеральный директор подмосковной команды Александр Зайцев в интервью агентству РИА Новости сказал, что после успехов в Кубке России специалист попросил увеличить сумму его контракта. Напомню, по итогам досрочно завершившегося сезона первенства, «Химки» заняли второе место. Это позволило клубу выйти в российскую премьер-лигу. Юран был назначен главным тренером в начале этого года.
2020-07-31T20:34:12+03:00
2020-07-31T20:34:12+03:00
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20:34, 31 июля 2020
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