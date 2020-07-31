Следователи возбудили дело об убийстве после смерти семьи на алтайской туристической базе

На сайте ведомства говорится, что семья из четырех человек, в том числе двое детей, приехали на отдых на прошлой неделе из Барнаула. Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. Когда оттуда стал доноситься подозрительный запах, двери вскрыли и обнаружили погибших.