Россия с завтрашнего дня открывает границу с Абхазией

В оперативном штабе пояснили, что такое решение было принято на основании заключения Роспотребнадзора и Минздрава. В ведомстве сочли, что объекты абхазской инфраструктуры готовы к приему туристов. В администрации президента Абхазии ранее сообщали, что вопрос о необходимости туристам иметь справки об отсутствии коронавируса будет решаться на взаимной основе.

С завтрашнего дня также открывается авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Оперативный штаб прорабатывает расширение этого списка.