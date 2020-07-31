Россия усилила контроль на границе с Белоруссией

В сообщении белорусского посольства говорится, что в Москве это связывают с борьбой против коронавируса и увеличением пассажиропотока.

На этом фоне граждане Белоруссии столкнулись с серьезными трудностями при пересечении границы. Об этом «Эху Москвы» рассказал предприниматель Юрий Воскресенский. По словам Воскресенского, подобные формальности проходят также граждане России и других стран.

На днях в Белоруссии задержали более 30 россиян, которых местные спецслужбы называют бойцами ЧВК «Вагнера». В Москве заверили, что усиление контроля на границе не имеет политической подоплеки.

Власти Белоруссии обещали организовать встречу дипломатов РФ с задержанными россиянами до конца суток, сообщил посол РФ в Белоруссии. Его цитирует ТАСС.