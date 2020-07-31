Китай отверг обвинения в попытке кражи данных о вакцине от коронавируса

Представитель китайского МИД призвал власти США «прекратить распространять грязные слухи» — дипломата цитирует агентство «Интерфакс». По его словам, у Пекина нет необходимости красть технологии, так как КНР занимает лидирующие позиции в мире по разработке препарата.

Ранее Рейтер со ссылкой на источник в американских службах безопасности сообщил о том, что китайские хакеры пытались получить доступ к данным компании Moderna, которая разрабатывает вакцину.