СК не стал возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки журналиста Давида Френкеля

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки журналиста Давида Френкеля. Как утверждает сайт Znak.com, в ведомстве не нашли для этого оснований. Из материалов проверки, в которых приведена экспертиза травмы, следует, что он мог получить ее во время падения. Адвокат говорит, что СК до сих пор не уведомил защиту о результатах проверки.

Инцидент произошел в конце июня, когда корреспондента «Медиазоны» пытались вытолкать с одного из избирательных участков в Санкт-Петербурге. Журналист приехал туда во время конфликта: руководство УИК отказалось показать независимым членам комиссии часть документации. Один из сотрудников полиции толкнул Френкеля и сломал ему руку, журналиста госпитализировали.