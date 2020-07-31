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19:32, 31 июля 2020

В Португалии потерпел крушение высокоскоростной поезд

Один человек погиб и полсотни пострадали, — передает агентство Reuters со ссылкой на телеканал SIC. Как уточняется, в аварии также участвовала машина технического обслуживания, других подробностей инцидента не приводится.



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