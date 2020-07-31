В Великобритании умер режиссер Алан Паркер

Ему было 76 лет. В последние годы он боролся с тяжелым заболеванием, — уточняется в сообщении Британского киноинститута. Первый полнометражный фильм «Бакси Мелоун» Паркер выпустил в 1976 году. Среди самых известных его картин – «Полуночный экспресс», «Стена», «Эвита», Птаха" и «Жизнь Дэвида Гейла». Паркер трижды был номинирован на «Золотой глобус» и дважды – на «Оскар».