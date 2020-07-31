Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве

Сотрудники следственного комитета задержали жену рэпера Энди Картрайта по подозрению в убийстве мужа.

Марину Кохал задержали на двое суток. Её уже допрашивают в качестве подозреваемой по делу об убийстве, хотя ранее она была лишь свидетелем. Следователи назначили две экспертизы. Судебно-медицинская установит причины смерти рэпера, гистологическая покажет наличие или отсутствие наркотиков в тканях. Результаты исследований ещё не готовы, рассказывает портал «Фонтанка-ру». Ранее Кохал сообщила полиции, что её муж, Александр Юшко, известный под псевдонимом Энди Картрайт, умер от передозировки несколько дней назад. По её словам, она нашла его мёртвым и решила расчленить тело, чтобы объявить о пропаже музыканта и спасти его репутацию. Кохал рассказала следователям, что у мужа были проблемы с сердцем. В то же время портал «МР-7» приводит слова матери рэпера, которая сказала, что сын не жаловался на здоровье, и не употреблял наркотики.



В квартире, где обнаружили тело Картрайта, вместе с ним жили жена, тёща и двухлетний ребёнок супругов. Органы опеки передали его родственникам.

Энди Картрайт — украинский хип-хоп исполнитель, участник известного интернет-шоу «Версус баттл».