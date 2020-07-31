Глава Роспотребнадзора отменила обязательную двухнедельную изоляцию для россиян, возвращающихся вывозными рейсами

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на постановление ведомства. Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в конце марта на фоне пандемии. Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что наша страна с 1 августа возобновляет сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
2020-07-31T19:05:11+03:00
2020-07-31T19:07:52+03:00
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19:05, 31 июля 2020
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