Глава Роспотребнадзора отменила обязательную двухнедельную изоляцию для россиян, возвращающихся вывозными рейсами

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на постановление ведомства. Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в конце марта на фоне пандемии. Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что наша страна с 1 августа возобновляет сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.