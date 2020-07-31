«Русская служба Би-би-си» обнаружила памятники российским военным, погибшим в Сирии и Донбассе

На них найдены пять фамилии российских офицеров, которые раньше не упоминались.

О гибели гвардии полковника Е.Г. Велева свидетельствует дата смерти 1 августа 2016 года, нанесенная на памятнике парка Победы в Калининграде. Его имя с датами рождения и гибели недавно было выбито на монументе «Воинам-разведчикам» рядом с именами военных, погибших в Афганистане и Чечне. Но место его кончины, а также еще трех человек, имена которых выбиты рядом, не указано, отмечает «Русская служба Би-би-си». 1 августа 2016 года в Сирии был сбит российский военный вертолет Ми-8. Рядом с фамилией Велева на памятнике выбиты данные капитана С.Б. Суслова. Могилу офицера Сил специальных операций группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team обнаружила в подмосковном Солнечногорске. На саратовском мемориале появилось недавно две новых фамилии: «ст. лейтенант Ключников Р. Е.» и «подполковник Иванов В. А.». Министерство обороны России ничего не сообщало о гибели этих военных. На аллее героев в Зарайске и на памятнике упомянут Герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года. Указано, что он получил смертельное ранение в бою, но где он состоялся и как погиб офицер, ни на одном из памятников не написано.

В Министерстве обороны России пока не прокомментировали публикацию «Русской службы Би-би-си».