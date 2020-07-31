Киев попросит Минск выдать 28 наемников ЧВК «Вагнер», задержанных в Белоруссии

В сообщении офиса генпрокурора в фейсбуке говорится, что их подозревают в участии в террористической организации. Из них девять человек – граждане Украины, — считают в Киеве.

В действиях россиян, которых задержали под Минском, нет ничего противоправного, — утверждает, тем временем, российский посол Дмитрий Мезенцев. Мезенцев добавил, что попросил белорусский МИД обеспечить консульский доступ к соотечественникам.

Позавчера власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян. Следователи заподозрили их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов.