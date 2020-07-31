В Москве суд продлил арест основателя проекта «Омбудсмен полиции» еще на три месяца

Владимир Воронцов, обвиняемый в вымогательстве у бывшего коллеги, пробудет в СИЗО по меньшей мере до начала ноября, — сообщает агентство ТАСС. К настоящему моменту, на него заведено 7 уголовных дел, однако обвинение предъявлено лишь по первому. Сам Воронцов вину не признает и считает преследование расправой за его правозащитную деятельность.
2020-07-31T18:32:27+03:00
2020-07-31T18:32:27+03:00
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18:32, 31 июля 2020
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