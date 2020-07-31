Рейсы будут совершаться по сокращенной программе – рассказала агентству «РИА Новости пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова. Она также заметила, что частота выполнения полетов может меняться. В случае изменений в расписании компания предложит обменять билеты.
Этим утром газета «Коммерсант» писала, что клиенты «Аэрофлота» массово жалуются на отмену части рейсов в Стамбул.
«Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Турцию и Великобританию
Рейсы будут совершаться по сокращенной программе – рассказала агентству «РИА Новости пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова. Она также заметила, что частота выполнения полетов может меняться. В случае изменений в расписании компания предложит обменять билеты.