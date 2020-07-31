По официальным данным, в России за сутки выявлено 5 тысяч 482 новых случая заражения коронавирусом

Скончался еще 161 пациент с COVID-19. Больше всего заболевших в Москве – 695 человек, — сообщает оперативный штаб.

Мэрия Москвы усилила контроль за соблюдением масочного режима. Многие предприятия постепенно перестают выполнять требования Роспотребнадзора и указ мэра, но делать этого категорически нельзя. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк. Алексей Немерюк напомнил, что от продавцов требуют, помимо прочего, не обслуживать покупателей, которые подошли к кассе без маски и перчаток.