Народный артист Сергей Гармаш уходит из театра «Современник»

Причиной он назвал ситуацию в труппе, которая сложилась после смерти бывшего художественного руководителя Галины Волчек.

Сергей Гармаш выступил на закрытом сборе труппы «Современника» с заявлением о своем уходе. Народный артист зачитал письмо, в котором сообщил, что ушел из театра из-за расправы там над людьми, посвятившими сцене десятилетия жизни, передает источник агентства ТАСС. Гармаш негативно отзывался о проектах, поставленных при новом руководстве под названием: «Диалоги «Современника. Война и мир», которые созданы к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. «Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены Диалоги, посвящённые юбилею Победы, часть высказываний прозвучавших внутри них я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу», сказано в открытом письме народного артиста. Представитель Сергея Гармаша объяснил в интервью агентству РИА, что решение покинуть театр связано с небрежным отношением к истории «Современника» и артистам. И отметил, что актер, не директор и не худрук, поэтому может только написать заявление об уходе и объяснить, что нет сил бороться. После смерти Галины Волчек новым художественным руководителем театра назначили режиссера Виктора Рыжакова, который ранее руководил Центром им. Мейерхольда. С этой кандидатурой были не согласны многие артисты и не хотели работать под его руководством, возникла волна недовольства. Позже конфликты разгорались из-за идей постановок, инициированных Рыжаковым.



Сергей Гармаш служил в театре «Современник с 1984 года.