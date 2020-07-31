Президент Владимир Путин разрешил вырубку леса у Байкала. Ранее против этого законопроекта выступали экологи.

Президент России подписал закон, который позволяет проводить сплошные рубки леса рядом с Байкалом, если это нужно для расширения Амурской и Транссибирской магистралей. Сейчас этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Там отмечается, что при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры можно переводить земли лесного фонда в иные категории. Перечня таких объектов в тексте нет. Позже его должны будут подготовить в правительстве.

Тем временем вчера исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что новые нормы вызвали значительный резонанс и обеспокоенность местных жителей. Он призвал президента поручить РЖД совместно с региональными чиновниками и экологическим сообществом заключить соглашение по проведению неких дополнительных мер в части строительства и реконструкции объектов. По словам Кобзева, это должно помочь не навредить экосистеме озера Байкал.

Еще на этапе рассмотрения этого законопроекта в Госдуме, против него выступали и экологи. Так, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace Михаил Крейндлин рассказывал «Эху», что эта инициатива, вкупе с несколькими другими законами, может иметь опасные последствия. Клейндлин также добавил, что разрешение на сплошную вырубку леса у Байкала может привести к тому, что озеро перейдёт в разряд всемирного наследия, находящегося под угрозой. По словам эколога, это позор для государства.

Предполагается, что новый закон будет временным. В тексте сказано, что он будет действовать до конца 2024-ого года.