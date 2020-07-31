Иран согласился выплатить компенсацию Украине за пассажирский боинг, сбитый в январе этого года, — сообщает агентство Ирна со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави. Он уточнил, что в вопросе выплат есть различные технические и юридические аспекты и переговоры продолжаются, также дипломат напомнил, что среди пассажиров сбитого боинга были не только граждане Украины, но и иранцы. На борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли. В Киеве обещают приложить все усилия, чтобы компенсации были максимальные.