Иран согласился выплатить компенсацию Украине за пассажирский боинг, сбитый в январе этого года, — сообщает агентство Ирна со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави. Он уточнил, что в вопросе выплат есть различные технические и юридические аспекты и переговоры продолжаются, также дипломат напомнил, что среди пассажиров сбитого боинга были не только граждане Украины, но и иранцы. На борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли. В Киеве обещают приложить все усилия, чтобы компенсации были максимальные.
2020-07-31T18:22:49+03:00
2020-07-31T18:22:49+03:00
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18:22, 31 июля 2020
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