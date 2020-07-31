Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016-го года, — сообщил Интерфаксу адвокат истцов Игорь Трунов. Истцы требовали взыскать с ответчиков более 2-х миллиардов рублей. Трунов добавил, что будет еще раз подавать кассационную жалобу.