В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель

По данным «Коммерсанта», Ольга Егорова не стала выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок.
Ольга Егорова возглавляет московскую судебную систему уже 20 лет. Ее полномочия истекают 25 октября.
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По данным «Коммерсанта», Ольга Егорова не стала выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок.
Ольга Егорова возглавляет московскую судебную систему уже 20 лет. Ее полномочия истекают 25 октября.
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