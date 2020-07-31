СК возбудил уголовное дело в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой по т.н. «дадинской» статье

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. Как утверждают в СК, Галяимна публиковала в интернете призывы к участию в несогласованной акции против поправок к Конституции. Кроме того, ее неоднократно привлекали к административной ответственности.

Все обвинения, которые могут быть предъявлены Галяминой по этой статье, несправедливы, — сказал «Эху Москвы» адвокат Михаил Бирюков.

Сама Галямина называет уголовное дело политическим. Стоит напомнить, что всем осужденным по «дадинской» статье запрещено участвовать в выборах любого уровня. Такой закон приняла Государственная дума.

Статья, по которой обвиняют Юлию Галямину, подвергалась критике, в том числе и Верховным судом. На это обратил внимание член СПЧ Николай Сванидзе. Между тем, по мнению Сванидзе, в том случае, когда дело имеет большой общественный резонанс, система может сделать шаг назад к смягчению.