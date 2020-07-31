Польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 президента Качиньского выпустила промежуточный отчет

В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, а тротил заложили во время ремонта самолета в России.

Промежуточные результаты расследования специальная подкомиссия представила на заседании комитета национальной обороны, — пишет издание Wiadomosci. Согласно им, в момент катастрофы под Смоленском случилось два взрыва. Об этом свидетельствуют повреждения, которые получили пассажиры, а также разлёт обломков лайнера и обнаруженные на обшивке следы от взрывов.

Так, многие пассажиры были разорваны на части, 74 процента жертв полностью или частично лишены одежды, словно подверглись воздействию взрывной волны. 47% людей сильно обгорели. Наконец, многие тела были фактически нашпигованы различными предметами: от осколков обшивки до стальных конструкций.

Согласно версии, первый взрыв разрушил левое крыло самолета. Затем сработала вторая бомба, заложенная рядом с так называемым «генеральским отсеком» в центральной части лайнера. Именно второй взрыв убил высокопоставленных пассажиров в этом отсеке — перевод портала Newsru.com. Аналогичные результаты комиссия получила после проведения эксперимента.

Комиссия утверждает, что наличие следов взрывчатых веществ на останках самолета — тротила, пентрита и гексогена — подтвердили польская и британская лаборатории, где проводили исследования. Отмечается, что следы взрывчатки обнаружили в пробах, взятых «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта. Ведь речь идет о лайнере ТУ-154, произведенном в России. Кстати, это уже повторное расследование. Ранее к таким же выводам пришла и комиссия экс-главы МВД Ежи Миллера.

Впрочем, как отмечает портал RMF24, обсуждение промежуточных итогов расследования не прошло гладко. Оппозиционные депутаты обвинили членов комиссии в распространении дезинформации. Так как им представили лишь предварительные итоги и в виде фильма, а не текста документа — где можно было бы оценить методологию исследования. Они также сказали, что никто во власти — от главы министерства национальной обороны Польши до премьер-министра, не расценивает председателя этого подкомитета всерьёз и никак не комментировали результаты их деятельности. Так как анализом занимались не настоящие эксперты, а любители — цитата: «управлением технической командой подкомитета руководил специалист по прочности бетонных конструкций, а анализом действий пилотов — архитектор».

О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, Польша заявляет с 2016 года. Российская сторона неоднократно называла несостоятельной версию о взрывном устройстве. У российского следствия нет сомнения относительно обстоятельств катастрофы, — заявляла официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Петренко подчеркнула, что к аналогичным выводам пришел и межгосударственный авиационный комитет.

Ту-154 Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск Северный». На борту было 96 человек. Официально делегация летела на траурное мероприятие в Катыни. Все, кто был на борту, погибли.