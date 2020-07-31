Президент Путин обсудил с членами Совета безопасности России задержание россиян в Минске

Кремль называет задержание российских граждан безосновательным и рассчитывает на их скорейшее освобождение. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил также, что президенты России и Белоруссии не общались после задержания россиян.

Российский консул в Белоруссии сегодня получил возможность встретиться с задержанными в Минске россиянами.

В Минске сообщили, что руководитель консульского отдела российского посольства может посетить задержанных российских граждан. Между тем, в Москве выдвигают версию, согласно которой задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, и направлялись через Минск транзитом Стамбул. Такой была логистика передвижения из-за коронавируса. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире «Первого канала» заявил, что на территории Белоруссии россияне оказались законно, имели разрешения на трудовую деятельность и пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы все необходимые документы.

По версии белорусской стороны, задержанные в среду граждане России прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании» в республике. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что в отношении этих людей возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Группу из 32 мужчин в военизированной форме задержали в ночь на 29 июля в санатории под Минском. Еще один человек, называемый белорусским телевидением «сообщником». Все ли эти люди имеют российские паспорта – не уточнялось. Был задержан на юге страны. Президент Белоруссии на совещании Совбеза страны задал вопрос председателю КГБ Беларуси Валерию Вакульчику абсолютно ли точно установлено, что речь идет о «вагнеровцах». Тот ответил «да». Александр Лукашенко говорил, что «никаких целей опорочить близкую страну» нет, а «из ситуации необходимо выходить достойно». «Новая газета» приводит свидетельства, подтверждающие, что приехавшие в ночь с 24 на 25 июля в Белоруссию россияне действительно являются наемными сотрудниками так называемой ЧВК «Вагнер». Список было опубликован Минском. Примерно треть из задержанных — ветераны «группы Вагнера», воевавшие в Ливии и в Донбассе.

Накануне о готовности добиваться выдачи задержанных россиян на Украину заявили в Киеве.

Для задержанных россиян Стамбул не был конечной точкой маршрута, — считает журналист «Новой газеты» Денис Коротков.

МИД Белоруссии направил ноту России в связи с очередями на российско-белорусской границе и просит прояснить, действительно ли Россия изменила условия пересечения границы. Ранее белорусы стали сообщать в соцсетях о том, что российские пограничники тщательно проверяют документы. О серьезных трудностях с пересечением границы «Эху Москвы» рассказал и предприниматель Юрий Воскресенский.

Комментариев российской стороны в связи с очередями на границе пока не последовало.