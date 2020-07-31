Фигуристка Алена Косторная, по словам ее тренера, перешла к другому наставнику – Евгению Плющенко

Как следует из сообщения Этери Тутберидзе в Инстаграме, чемпионка Европы 2020 года выставила список спортсменок, с которыми она не хочет выходить на лед, а теперь покидает группу. Тутберидзе заметила, что ранее другая известная фигуристка Юлия Липницкая не захотела тренироваться с Евгенией Медведевой, а Медведева, в свою очередь, протестовала против занятий с Алиной Загитовой. Косторная же договорилась о тренировках с Плющенко еще в мае.