ФСБ отчиталась о задержании нарушителя на украинской границе

По данным спецслужбы, речь идет о контрабандисте, который попытался незаконно провести «крупную партию товаров народного потребления». Во время задержания он хотел скрыться и направил автомобиль на пограничников. Наряд открыл огонь, нарушителя ранили в бедро, ему оказана медицинская помощь.