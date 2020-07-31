Власти Великобритании передумали ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса

Такое решение принято на фоне роста числа инфицированных, зафиксированного в последние несколько дней. По выражению премьера Бориса Джонсона, власти видят «тревожные сигналы» и считают нужным «нажать на тормоз, чтобы удержать распространение вируса под контролем».

Жесткий карантин действовал в Соединенном королевстве с конца марта по середину мая. Великобритания оказалась среди стран, разрешивших авиарейсы из России.