Ношение масок в российских вузах станет обязательным в новом учебном году

Пресс-служба Министерства образования и науки уточняет, что это требование не будет распространяться на студентов и сотрудников с подтвержденным наличием антител к коронавирусу. Кроме того, масками можно будет не пользоваться преподавателям во время лекций. В университетах также появятся приборы для дезинфекции воздуха. Обязательным станет измерение температуры.