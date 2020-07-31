На муниципального депутата Юлию Галямину завели уголовное дело по т.н. «дадинской» статье

На муниципального депутата Юлию Галямину завели уголовное дело по так называемой «дадинской» статье. Все обвинения в неоднократном нарушении правил проведения митингов, которые могут быть ей предъявлены, будут несправедливыми, — сказал «Эху Москвы» адвокат депутата Михаил Бирюков. Галямину до сих пор не вызывали в Следственный комитет и не допрашивали ни в каком качестве, — добавил Бирюков.

По данным агентства РИА Новости, дело завели после призыва выйти на акцию против поправок к Конституции, которая проходила на Пушкинской площади 15 июля.