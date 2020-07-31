В Берлине неизвестные напали на торговый центр

По сведениям агентства ДПА, по меньшей мере 11 человек пострадали. По некоторым данным, речь может идти о попытке ограбления с использованием газового баллончика. Представители местной полиции сообщили в Твиттере, что рассматривают инцидент как бандитское нападение. Ближайшая к торговому центру станция метро сейчас перекрыта в связи со спецоперацией.