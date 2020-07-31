Комиссия по повторному расследованию катастрофы самолета Качиньского пришла к выводу, что в ТУ-154 заложили тротил

Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы самолета президента Леха Качиньского пришла к выводу, что в ТУ-154 заложили тротил во время ремонта в России. Сегодня опубликован ее отчет.

В материалах комиссии утверждается, что причиной авиакатастрофы стали два взрыва в левом крыле и центральной части самолета. По мнению польских специалистов, об этом свидетельствует характер повреждений воздушного судна, разлет обломков и травмы, которые получили пассажиры, сообщает агентство РИА. К характерным для взрыва повреждениям в комиссии отнесли сильные ожоги, а также то, что во многих телах нашли инородные предметы — осколки обшивки, стекла и стальных конструкций.

Согласно представленной новой версии, первый взрыв разрушил левое крыло самолета, а затем сработала вторая бомба, заложенная в центральной части лайнера, где летели высокопоставленные пассажиры. Комиссия сообщила, что наличие следов взрывчатых веществ на борту – тротила и гексогена — подтвердили польская и британская лаборатории, где проводили исследования.



На высшем уровне в России пока не прокомментировали выводы польской комиссии.