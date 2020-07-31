Метрополитен вновь закрывает участок Сокольнический линии метро от «Саларьево» до «Коммунарки»

Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной подземки сообщает агентство «Интерфакс». На этом участке организуют работу по устройству бесстыкового пути. Ограничения будут действовать с вечера пятницы до утра вторника. На это время запустят дополнительный бесплатный автобусный маршрут. Проезд по выделенным линиям в этом районе для такси будет запрещен.