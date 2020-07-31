Польша обнародовала новые детали в деле о крушении президентского самолета Леха Качиньского

Комиссия по повторному расследованию катастрофы пришла к выводу, что тротил, из-за которого, по версии Варшавы, и произошла трагедия, попал на борт воздушного судна во время ремонта в России. Промежуточный отчет опубликовала комиссия под руководством министра обороны страны, — сообщает РИА Новости.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все 96 человек на борту погибли. О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве говорят с 2016 года. В российском МИДе эту версию называли иррациональной.