Актер Сергей Гармаш покинул театр «Современник»

Он сообщил об этом в открытом письме, которое направил в чат сотрудникам театра, — сообщает МК. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. Причиной ухода он называет чудовищную ситуацию в театре. Как пишет актер, идет расправа над людьми, отдавшими театру десятилетия жизни.